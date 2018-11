Taloussanomat

Savosolarilla hetkellinen vaje käyttöpääomasta – osake kääntyi jyrkkään laskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aurinkokeräimiä valmistava Savosolar varoittaa hetkellisestä vajeesta käyttöpääomassa asiakasprojektiaikatauluista johtuen.Savosolarin arvion mukaan on olemassa riski, ettei käyttöpääoma riitä kattamaan yhtiön lyhytaikaista pääomatarvetta lähiviikkojen aikana siihen asti, että kassavirtaa tulee toimituksessa olevista projekteista ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.Savosolarin tiedotteen mukaan sillä on luovutusvaiheessa olevia toimitusprojekteja, joiden kassavirta 2,7 miljoonaa euroa kattaisi hyvin suunnitellun käyttöpääomarahoitustarpeen. Nämä maksut saadaan kuitenkin vasta ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.Yhtiön optio-ohjelman 1-2018 mukaisilla optio-oikeuksilla on viimeinen merkintäpäivä 10. joulukuuta.– Merkintähinnan (0,02 euroa tai 0,21 Ruotsin kruunua) ja nykyisen osakekurssin eron vuoksi hallitus arvioi että nykyisellä osakekurssilla käyttöpääoman hankinnan suunnitelma warranttien osalta on riskialtis, tiedotteessa sanotaan.Tämän varalta Savosolar on aloittanut neuvottelut vaihtoehtoisen lyhytaikaisen käyttöpääomarahoituksen hankkimiseksi siihen asti, että kassavirtaa tulee nykyisistä projekteista.Yhtiö lupaa kertoa yksityiskohtia heti, kun rahoitusta koskevat päätökset on tehty tai käyttöpääomatilanne on muutoin ratkaistu.Iltapäivällä julkaistu tiedote sai Savosolarin osakekurssin jyrkkään laskuun Helsingin pörssin First North -listalla. Noin kello 15.10 kurssi oli vajonnut 33,33 prosenttia 0,01 euroon.