Taloussanomat

Kreikka menee yleislakkoon – minimipalkkaan vaaditaan lähes 30 prosentin korotusta

Kreikassa järjestetään tänään vuorokauden mittainen yleislakko. Lakolla protestoidaan maan hallituksen toteuttamia säästötoimia.Lakon aikana laivat eivät kulje, kaukojunat eivät liiku ja myös suurten kaupunkien joukkoliikenne takkuaa.Kreikan media oli lakossa jo tiistaina, jotta se pystyisi uutisoimaan lakon vaikutuksista tänään keskiviikkona.Lakon takana on useita merkittäviä ammattiliittoja. Ne vaativat, että maan hallitus nostaa palkkoja nyt, kun maan kolmas ja tällä erää viimeinen lainaohjelma on viimein päättynyt. Lainaohjelma päättyi elokuussa.Maan merkittävin ammattiliitto GSEE vaatii, että minimipalkka nostetaan noin 580 eurosta 751 euroon. Se olisi noin 29 prosentin korotus.Lainaohjelmasta irtautumisen mahdollistavat euroryhmän kesäkuussa Kreikalle myöntämät velkahelpotukset ja maksuaikojen pidennykset. Kreikalle on varmistettu myös reilun 20 miljardin euron puskuri, jotta sen ei ole pakko heti hakea rahoitusta markkinoilta.Kreikka sai kahdeksan kriisivuotensa aikana eurooppalaisilta lainoittajilta rahoitusapua noin 240 miljardia euroa.Kreikan kriisi kärjistyi keväällä 2010, kun sijoittajat menettivät uskonsa talouslukuja vääristelleeseen maahan. Markkinoilta ei herunut enää lainaa, vaan Kreikka tarvitsi laina-apua euromailta. Lainaohjelmia laadittiin kolme, ensimmäinen alkoi 2010, toinen 2012 ja kolmas 2015.Kreikan työttömyys on laskenut alle 20 prosentin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011, mutta suurin osa kreikkalaisista kamppailee edelleen raskaan verotuksen ja dramaattisesti pudonneiden tulojen kanssa.