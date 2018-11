Trump uhkaa tehtaita sulkevaa autojättiä tukien menetyksellä: ”Yhdysvallat pelasti General Motorsin, ja tässä on kiitos!”

Taloussanomat

Trump uhkaa tehtaita sulkevaa autojättiä tukien menetyksellä: ”Yhdysvallat pelasti General Motorsin, ja tässä

Presidentin ilmoitus tuli päivä sen jälkeen, kun yhtiö kertoi vähentävänsä 15 prosenttia työvoimastaan ja sulkevansa lukuisia tehtaita Pohjois-Amerikassa.Trump kirjoitti Twitterissä, että kaikkien General Motorsin saamien tukien leikkaamista harkitaan, mukaan lukien tuet sähköautoille. Yhtiö on ilmoittanut, että se siirtää investointien painopistettä seuraavan sukupolven täyssähköautoihin.– Yhdysvallat pelasti General Motorsin, ja tässä on kiitos! Trump kirjoitti ja viittasi hallituksen tukipakettiin, jolla yhtiö pelastetiin konkurssilta talouskriisin aikana vuonna 2009.Washington Post huomauttaa, että presidentti ei voi yksipuolisesti lakkauttaa liittovaltion tukia yhtiölle, koska kongressi on päättänyt suuresta osasta hallinnon antamasta rahoituksesta.GM:n raju saneeraus on kylmä suihku Trumpille, jonka protektionistisen kauppapolitiikan oli määrä suojata työpaikkoja muun muassa Yhdysvaltain autoteollisuudessa.Osana uudelleenjärjestelyjä General Motors sulkee kolme autojen kokoonpanotehdasta, jotka sijaitsevat Detroitissa Michiganissa, Warrenissa Ohiossa ja Oshawassa Kanadan Ontariossa.GM sulkee myös akku- ja vaihteistotehtaat Baltimoressa Marylandissa ja Warrenissa Michiganissa.Lisäksi Pohjois-Amerikan ulkopuolella suljetaan kaksi tehdasta, joiden sijaintipaikkaa ei ilmoitettu.