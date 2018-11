Taloussanomat

EK: Rakennnusalan luottamus vahvistui jälleen

Elinkeinoelämän luottamuksessa ei ollut marraskuussa selvää suuntaa, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tänään julkistamista luottamusindikaattoreista. Yleinen suhdannetilanne on EK:n mukaan säilynyt suotuisana.Teollisuuden luottamusindikaattori laski marraskuussa lukemaan +6, kun lokakuussa se oli +8. Tilauskannan kuvattiin hieman heikentyneen, mutta sen taso on keskimääräistä korkeampi. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.Rakentamisen luottamusindikaattori vahvistui lokakuun laskun jälkeen. Indikaattori nousi +15 pisteeseen edelliskuun +5:sta. Tilauskantaa koskevat arviot vahvistuivat jonkin verran, ja tilauskannan arvioidaan olevan keskimääräistä parempi. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7.Palveluyritysten luottamus pysyi marraskuussa lähes ennallaan. Luottamusindikaattori heikkeni +14:een lokakuun +15 pisteestä. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on +14.Vähittäiskaupan luottamus heikkeni marraskuussa. Luottamusindikaattori laski +4:een lokakuun +11:sta, kun indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1. Yritykset kuvasivat myynnin kasvun jatkuneen, mutta aiempaa hitaampana.