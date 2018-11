Taloussanomat

Savolaisen kaviaarin laadusta syntyi iso riita oikeudessa – brittiläinen luksusfirma jäi nuolemaan näppejään

Testeissä ei löytynyt bakteereja

PIC ei pystynyt todistamaan, että erä olisi pilaantunut