Taloussanomat

Pakkaset toivat helpotuksen Lappiin – ”Sama juttuhan se on, kun menee aurinkolomalle etelään ja sataa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Inarissa kelkkailtiin jo viikonloppuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulun kiire jatkuu maaliskuuhun