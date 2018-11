Taloussanomat

Black Friday -kaaos alkoi Yhdysvalloissa ja maailmalla – katso kuvat kauppojen tungoksesta





































Yhdysvalloista alkunsa saanut ostospäivä Black Friday näkyy tänään myös Suomen kaupoissa. Suuri ostosjuhla osuu kiitospäivän jälkeiseen perjantaihin, jolloin monet amerikkalaiset viettävät pitkää viikonloppua ja ehtivät tungeksimaan kaupoissa.Yhdysvalloista on jo levinnyt maailmalle kuvia kauppojen tungoksesta. Esimerkiksi New Yorkissa väki kerääntyi Macy’s-tavaratalon edustalle jo hyvissä ajoin ennen ovien aukeamista.Ilmiö on viime vuosina rantautunut myös muualle maailmaan, vaikka kiitospäivää ei amerikkalaiseen tapaan vietetäkään. Kaupat vokottelevat asiakkaita muun muassa elektroniikka- ja lelutarjouksilla. Päivän myyntiluvut antavat osviittaa kuluttajien luottamuksesta ja joulukaupasta.Viikonlopun jälkeen vuorossa on vielä verkkokauppojen tarjouspäiväksi nostama kybermaanantai. Ajatus on, että jos jotain jäi perjantaina ostamatta, voi sen vielä maanantaina tilata netistä.Suomessa tarjoushuuma on venähtänyt perjantaita pitemmäksi ja monilla liikkeillä on myyntikampanja käynnissä koko viikon ajan.Euroopan kuluttajakeskus muistuttaa, että jos mustan perjantain ostohuumassa tehty verkko-ostos kaduttaa, voi sen peruuttaa 14 päivän ajan riippumatta siitä, mistä päin EU:ta sen on tilannut.Vastapainona Black Fridayn kulutushulinalle perjantaina vietetään myös Älä osta mitään -päivää, muistuttaa Luonto-Liitto. Päivän tarkoitus on haastaa ihmisiä miettimään omia ostotapojaan ja siirtymään kohti ekologista tavaroiden ja palveluiden käyttöä.