Taloussanomat

Näillä keinoilla suomalaiset uskovat vaurastuvansa – ”Ajatusmalli on suomalaiselle tyypillinen”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain prosentti uskoo suureen mahdollisuuteen vaurastua

Vauraus merkitsee mielenrauhaa