Taloussanomat

15 suomalaista kertoo, mihin he sijoittaisivat nyt tonnin – ”Lapsenlapsille joululahjoja koko rahan edestä”





Taloussanomat kysyi viideltätoista Sijoitus Invest -messujen vieraalta, mihin he sijoittaisivat juuri nyt tuhat euroa.Moni vastaaja piti passiivista rahastoa sopivimpana kohteena, mutta myös riskejä oltiin valmiita ottamaan. Jotkut taas olivat sitä mieltä, ettei tuhatta euroa kannattaisi uhrata finanssimarkkinoille lainkaan. Yksi vastaaja suositteli esimerkiksi sijoittamaan rahan joululahjoihin.– Jos sijoittaisimme tuhat euroa, niin sijoittaisimme rahat johonkin strukturoituun tuotteeseen, todennäköisesti strukturoituun lainaan. Tällä hetkellä markkinat heilahtelevat, joten tällainen sijoitus ajaisi nyt parhaiten asiansa.– Aiemman kokemuksen perusteella strukturoidut lainasijoitukset ovat lähtökohtaisesti tuottaneet hyvin. Lisäksi niistä pääsee myös nopeasti eroon, jos tuotto vaikuttaa heikolta.– Ostaisin tuhannella eurolla Nesteen ja UPM:n osakkeita. Tulevaisuus näyttää valoisalta näiden yhtiöiden osalta, etenkin jos biodieselin kysyntä alkaa lisääntyä.– Tuhat euroa on sellainen summa, että se olisi fiksuinta sijoittaa passiiviseen rahastoon, esimerkiksi pörssinoteerattuun ETF-rahastoon. Tällöin ei tarvitsisi huolehtia liikaa ja punnita sijoitusta sen kummemmin, kun kyse on vain tuhannesta eurosta.– Sijoitan koko ajan enemmän, vaikka sijoittaminen ei varsinaisesti ole päätyötäni. Tuhannella eurolla ostaisin ehdottomasti pörssiosakkeita. Tässä kohtaa kääntäisin katseeni etenkin Wärtsilän, Tiedon ja Telian sekä Nordean suuntaan.– Tuhat euroa on melko pieni summa sijoitettavaksi. En tosiaankaan osaa sanoa, sijoittaisinko sitä juuri nyt mihinkään. Jos summa olisi suurempi, ostaisin ehkä Cityconin ja Nordean osakkeita.– Tuhat euroa voisi olla pätevä raha sijoittaa esimerkiksi uusiin, pian listautuviin yrityksiin. Tähän liittyisi tietenkin sellainen riski, että raha joko lentäisi taivaan tuuliin tai sitten kymmenkertaistuisi ajan saatossa.– Vaikea kysymys. Minulla on vaimon kanssa kaksi sijoitusyksiötä, mutta tuhat euroa on sellainen raha, joka olisi ehkä parasta sijoittaa passiiviseen rahastoon.– Toinen vaihtoehto olisi ottaa riski ja sijoittaa kasvuyhtiöön. Olen itse tehnyt usein niin, että olen säästänyt palkasta 50 euroa sivuun ja ostanut sillä kasvuyhtiöiden osakkeita tasaiseen tahtiin.– Kyllä tuhat euroa on nyt ja aina syytä siirtää vain säästöön. Eli minä tallettaisin pankkitilille ja pitäisin siellä.– Sijoittaisin tuhat euroa joko osakkeisiin tai rahastoihin. Tämä on ihan sellainen joko tai -tilanne.– En minä kyllä tekisi mitään sijoituspäätöstä tältä seisomalta. Siirtäisin rahan sivuun ja saattaisin täydentää sillä säästöjä, joita kerrytän uutta asuntoa varten.– Olen vasta aloittelemassa sijoittamista. Niinpä minulle paras ratkaisu tällä haavaa olisi siirtää tuhat euroa passiiviseen rahastoon.– Tuhannella eurolla ostaisin saunankiukaita ja saunoja valmistavan Harvian osakkeita. Perustan tämän oletukselle, että yhtiön kauppa lähtee ennen pitkään vetämään ulkomailla. Jos näin tapahtuu, sijoituksen tuotot voisivat olla hyvät tulevaisuudessa.– Olen tällainen piensijoittaja ja ostaisin tuhannella eurolla pörssiosakkeita. Tosin odottelisin tästä hetkestä ehkä viikon eteenpäin, koska hinnat notkahtelevat nyt aika paljon. Viikon kuluttua voisi olla edullista ostaa esimerkiksi jonkin hyvän osinkoyhtiön osakkeita.– Tuhat euroa on niin pieni raha, että pitäisi miettiä todella perinpohjaisesti, kannattaisiko sitä edes sijoittaa. Jos rahan sijoittaisi pörssiosakkeisiin, pelkät kulut söisivät siitä tonnista jo aika tuntuvan osan.– Kyllä minä tekisin tässä tilanteessa niin, että ostaisin lapsenlapsille joululahjoja koko rahan edestä!