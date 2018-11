Taloussanomat

Harva ikääntynyt saa kotihoitoa yksityiseltä yritykseltä

Vaikka kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut merkittävästi, kunnat tuottavat iäkkäiden kotihoitoa pitkälti omin voimin.

Vain harva ikäihminen saa Suomessa kotihoitoa yksityiseltä yritykseltä. Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.Vaikka kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut merkittävästi, kunnat tuottavat iäkkäiden kotihoitoa pitkälti omin voimin.Poikkeuksen tekee Oulu, missä 40 prosenttia asiakkaista saa kotihoidon palvelunsa yksityisiltä toimijoilta.Yksityisen sektorin järjestämien palveluiden osuus koko Suomen kotihoidosta on kasvanut hitaasti 10 prosentista 12 prosenttiin vuodesta 2014. Samaan aikaan päivittäisen kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut yli 6 000:lla.Seurantaviikolla toukokuussa 2018 kotihoidossa oli päivittäin keskimäärin 51 700 henkilöä.Tulevaisuudessa kotihoidon asiakkaiden määrät kasvavat THL:n mukaan erityisen voimakkaasti suurissa kaupungeissa.