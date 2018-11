Taloussanomat

Kauppakeskus Redi avasi ovensa syyskuussa ja on sen jälkeen kulkenut vastatuulessa.Asiakasvirrat ovat olleet siinä määrin vaimeita, että useat kauppakeskuksen yrittäjät harkitsevat nyt lopettamista, vaikka avajaisista on kulunut vain muutama kuukausi.Kauppakeskuksen vaikealle alulle on ehditty jo esittää useita eri syitä: se on liian sokkeloinen, se sijaitsee väärässä paikassa ja se erottuu huonosti pääkaupungin muista kauppakeskuksista.Uuden kulman keskusteluun toi keskiviikkona Maskun kalustetalon ja kauppakeskus Ideaparkin perustaja Toivo Sukari https://www.is.fi/haku/?query=toivo+sukari Sukarin mukaan kauppakeskus Redi ei yksinkertaisesti pärjää, jos se yrittää kilpailla elämyksillä Helsingin keskustan kanssa.– Redin olisi pitänyt panostaa enemmän helppoon, nopeaan asiointiin, hän sanoo Aamulehden https://www.aamulehti.fi/a/201315770?c=1522737894164 haastattelussa https://www.aamulehti.fi/a/201315770?c=1522737894164 Sukari itse onnistui tekemään lähes mahdottomana pidetystä mahdollista. Hänen perustamansa Ideaparkin alkutaival nimittäin oli kaikkea muuta kuin ruusuinen.Kun brändin ensimmäinen kauppakeskus avattiin Lempäälään vuonna 2006, sille enimmäkseen naureskeltiin. Siinä ei nähty olevan lainkaan järkeä, että pohjoismaiden suurin kauppakeskus sijaitsee 22 000 asukkaan kunnassa.Ideaparkin perustamisajankohta ei sekään ollut paras mahdollinen. Vaikka vielä vuonna 2006 talous näytti kasvavan, seuraavana vuonna se tuli jo rytisten alas.Sukaria pidettiin tuolloin lähinnä suuruudenhulluna yrittäjänä, mutta nyt Ideaparkin tilanne on hyvin erilainen kuin 12 vuotta sitten ennustettiin.Kauppakeskuksessa käy vuosittain noin seitsemän miljoonaa ihmistä ja sen tulos on viime vuodet kieppunut vajaassa neljässä miljoonassa eurossa.Lempäälän lisäksi Ideapark toimii myös Oulussa ja järjestyksessä kolmas Ideapark on parhaillaan nousemassa Seinäjoelle.Sukarin ohella myös kyläkauppiaat Vesa Keskinen https://www.is.fi/haku/?query=vesa+keskinen ja Sampo Kaulanen https://www.is.fi/haku/?query=sampo+kaulanen tunnetaan yrittäjinä, jotka ovat saaneet kaupan käymään siellä, missä edellytykset menestyä ovat olleet niukassa.Keskinen on pyörittänyt Tuurin kyläkauppaa Alavudella vuodesta 1994. Kaulanen puolestaan on luotsannut Jounin Kauppaa noin 600 asukkaan Äkäslompolon kylässä vuodesta 2009.Heistä kumpikaan ei ole vielä ennättänyt pistäytyä kauppakeskus Redissä. Paikan ongelmat ovat silti molempien tiedossa.– Kaupallisen yleissivistyksen takia aion käydä ensi vuonna kurkkaamassa. Menee ehkä joulukuulle, että voin yhdistää työreissun, kauppakeskus Redin ja silloin avautuvan kauppakeskus Triplan, Keskinen kertoo.Kyläkauppiaat eivät kovin paljon halua kommentoida Redin ongelmia, koska konkreettinen tuntuma kauppakeskukseen uupuu kummaltakin.Kaulanen arvioi, että näinä päivinä erottautuminen on vaikeaa minkä tahansa kaupan kohdalla.– Tuollaisia Redin kaltaisia paikkoja kun on jokaisen niemen notkossa nykyisin. Tarvitaan valtavasti mielikuvitusta, että siitä massasta jotenkin erottuu.Keskinen niin ikään on samoilla linjoilla.– Ihmiset ajattelevat, että kun on nähnyt yhden Suomen kauppakeskuksista, niin on nähnyt ne kaikki. Kun väkilukuisesti pienessä maassa on yli sata kauppakeskusta, ei yksi uusi kotimaassa enää kiinnosta juuri ketään.Sekä Tuurin kyläkauppa että Jounin kauppa tunnetaan juuri kauppiaistaan. Keskisellä ja Kaulasella molemmilla on omanlaisensa henkilöbrändit, joiden merkitys kyläkauppojen tunnettavuudelle on huomattava.– Tätä nykyä noin 90 prosenttia Jounin kaupan asiakkaista on turisteja. He tulevat tänne pitkälti Jounin kaupan maineen takia, Kaulanen kertoo.

Keskisen mukaan ei. Kannattaa ennen muuta keskittyä olennaiseen, hän neuvoo.– Kyläkauppa on maailman suurin tavaratalo, jossa tuotteet myydään yhdessä kerroksessa. Ei sokkeloita. Sen halkaisee vain Kyläkaupan Kauppakatu, joka yhdistää yhdessä kerroksessa olevat, riittävän isot ja ilmaiset parkkialueet.