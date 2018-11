Taloussanomat

100 kaupungin vertailu työmahdollisuuksista – näin Helsinki sijoittui

Naisten asema työmarkkinoilla on vahva Helsingissä, mutta maahanmuuttajille kaupunki tarjoaa vain niukalti työtä.Tämä käy ilmi tuoreesta saksalaistutkimuksesta, jossa vertailtiin eri maiden kaupunkien työmarkkinoita ja selvitettiin, mistä kaupungista on helpointa löytää itselleen työtä.Tutkimuksessa painotettiin kaupunkien taloustilannetta ja keskimääräistä elintasoa sekä naisten, nuorten ja ulkomaantyöntekijöiden asemaa työmarkkinoilla.Sadan kaupungin listalla Helsinki asettuu sijalle 38. Ykköspaikalle vertailussa sijoittui Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion pääkaupunki Boston.Nuorille työnhakijoille tutkimuksen mukaan töitä löytyy helpoiten Yhdistyneiden arabiemiirikuntien suurkaupungista Dubaista.Täysin toinen seikka taas on, kuinka houkuttelevana työskentelyä Dubaissa sattuu pitämään. Saksalaistutkimus huomauttaakin, että vaikka työllisyysnäkymät ovat kaupungissa hyvät, sukupuolten välinen palkkaero on suuri ja naisten asema varsin heikko.Maakohtaisessa vertailussa naisten asema työmarkkinoilla on paras Norjassa ja toiseksi paras Suomessa.Tutkimuksen perusteella naisten etenemismahdollisuudet työelämässä ovat Suomessa paremmat kuin Norjassa. Norjan ykköspaikkaa kuitenkin selittää se, että Suomeen verrattuna sukupuolten välinen palkkaero on siellä kapeampi ja naisten oikeudellinen asema parempi.