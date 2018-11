Taloussanomat

OECD pudotti selvästi ennustettaan Suomen talouskasvusta

Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD on laskenut selvästi arviotaan Suomen ensi vuoden talouskasvusta. Myös kuluvan vuoden ennustetta leikattiin hieman.OECD arvioi nyt Suomen bruttokansantuotteen kasvavan kuluvana vuonna 2,8 prosenttia, mistä kasvu hidastuu ensi vuonna 1,8 prosenttiin. Toukokuussa järjestö arvioi Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia.OECD arvioi Suomen talouskasvun olevan kolmen kasvuvuoden jälkeen edelleen terveellä pohjalla, kun vienti hyötyy ulkomaisesta kysynnästä ja parantuneesta kilpailukyvystä. Yksityistä kulutusta tukee palkkatason nousu ja parantunut työllisyys.Alhainen korkotaso ja tulojen kasvu on vauhdittanut asuntorakentamista ja samaan aikaan vahva vientikysyntä on tukenut elinkeinoelämän investointeja.Jatkossa bruttokansantuotteen kasvu hidastuu, kun talous pyörii lähes täydellä kapasiteetilla ja epävarmuus heikentää elinkeinoelämän ja kuluttajien luottamusta. Yksityinen kulutus alkaa hidastua ja kiihtyvä inflaatio painaa kotitalouksien reaalituloja. Samaan aikaan asuntorakentamisen tahti alkaa hidastua, mihin viittaa rakennuslupien vähentyminen.Vienti pysyy kuitenkin edelleen kasvussa metsä- ja telakkateollisuuden ansiosta. Suurin riski taloudelle onkin ulkomaisen kysynnän vaimeneminen. Mikäli ulkomainen kysyntä pysyy ennallaan, voi tämä tukea yksityistä kulutusta ja investointeja.Väestön ikääntyminen on pitkän aikavälin haaste julkisen talouden tasapainolle, vaikka talouden toipuminen ja valtiontalouden tasapainotustoimenpiteet ovat hidastaneet velkaantumista. Myös verotulojen kasvu on helpottanut tilannetta.Työllisyys lähestyy hallituksen asettamaa 72 prosentin tavoitetta, mutta työttömyys on edelleen suhteellisen korkea, mikä johtuu osin kohtaanto-ongelmasta. Parantuva työllisyys on OECD:n mukaan avain valtiontalouden pitkän aikavälin haasteisiin.