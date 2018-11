Taloussanomat

Bitcoinin kurssi laski jo lähelle 4 000 dollarin rajaa

20.11. 14:30

Bitcoinin luisu on tarttunut myös muihin kryptovaluuttoihin.

Kryptovaluutta bitcoinin kurssin alamäki näyttää jatkuvan edelleen. Luisu on tarttunut myös muihin kryptovaluuttoihin.



Kun bitcoin aloitti kuluvan vuoden yli 14 000 dollarissa, se on nyt laskenut noin 4 290 dollariin. Maanantaina kurssi romahti 12 prosenttia. Kaupankäynnin volyymi on ollut vilkasta CME Groupin ja Cboe Global Marketsin pyörittämillä kauppapaikoilla.



Myös kilpailevat valuutat Ether, Litecoin ja XRP ovat olleet laskussa. Laskun alkusyy on hämärän peitossa, sillä vielä lokakuussa bitcoinin kurssi pysyi suhteellisen vakaana.



Viime vuonna ennen joulua Bitcoin kävi lähes 20 000 dollarissa. Tällöin alkoi futuurikauppa bitcoineilla Chicagon johdannaispörssissä.