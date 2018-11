Taloussanomat

Ilkka Herlin povaa vaikeita aikoja suomalaisille: ”Kasvun rajat on saavutettu”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä-pakotteista on Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä

Suomen maataloudelle Venäjän-vastaiset pakotteet ovat olleet karmaiseva isku.