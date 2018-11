Taloussanomat

VTV: Kolmasosa verotuista on sellaisia, ettei voida laskea, paljonko ne vähentävät verokertymää

Erilaisia verotukia on nyt käytössä on yli 180. Tänä vuonna niiden arvo on noin 26,8 miljardia euroa, ja niistä 17,5 miljardia euroa vähentää valtion verotuloja, Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy