Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

Taloussanomat

Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kall

– Minä

Ajattelivat varmaan, että pistetään kunnon korkeus kynnykselle, niin saa vanha akka hyppiä siitä yli, että pysyy kovassa kunnossa.

Nainen

Yli viisi vuotta olen tapellut asian puolesta. En edes ymmärrä, millaiseen soppaan itseni panin.

Nainen

Minä oon vanha akka enkä hyväksy, että ihmisille tehdään vääryyksiä.





Taloyhtiö

oon vanha akka enkä hyväksy, että ihmisille tehdään vääryyksiä, 66-vuotias jyväskyläläisnainen sanoo reilu viisi vuotta kestäneen taistelun jälkeen.Taistelun vastapuolella on taloyhtiö, jonka osakas nainen on. Itse asiaa voi kirjaimellisesti kutsua kynnyskysymykseksi – joka on muodostumassa taloyhtiön osalta kalliiksi.Riitajutun taustalla on 39 asuinhuoneiston kerrostaloon 2012–13 tehty putkistosaneeraus. Ja pettymys, jonka nainen koki palatessaan kotiinsa remonttimiesten poistuttua.– Ensin ajattelin, että onneksi saadaan putkiremontti ja kylpyhuonetta paremmaksi. Uudet kaakelit ja kaikki, 80-luvun alkupuolella asuntoon muuttanut nainen kertoo odotuksistaan ennen remonttia.Lopputulos oli sokki. Kylppärin kynnyksen korkeus oli tuplaantunut entisestä kahdeksasta sentistä. Uuden kynnyksen tarkka korkeus on nyt 159 millimetriä.– Siihen kun tuli se mötikkä, niin rupesin huutamaan ja soitin mestarille. Minulle sanottiin, että ei sinulla ole asiaan sanomista, että omistat vaan kasan papereita. Elämä on ollut siitä lähtien yhtä piinaa, nainen kertoo kohtelustaan osakkaana.reklamoi kynnyksestä taloyhtiölle neljästi, mutta jäi vastauksetta. Lopulta nainen päätti tilata tavarantarkastuksen. Tulos oli selvä: kynnys on liian korkea, ja sen vuoksi vaarallinen.– Minua pelottaa ja suututtaa se kynnys. Olen kompastunut siihen monta kertaa, mutten vielä kaatunut lattialle. Kerran kaaduin päin keittiön ovea, jossa on lasi.– Ajattelivat varmaan, että pistetään kunnon korkeus kynnykselle, niin saa vanha akka hyppiä siitä yli, että pysyy kovassa kunnossa.aloitettiin vuonna 1960 rakennetun talon toisesta rapusta. Nainen ehti nähdä, miten yhdessä asunnossa kynnyksen korkeus oli kasvanut selvästi. Nainen ilmoittikin taloyhtiölle ennakkoon, ettei hänen kylpyhuoneensa kynnyksen korkeus saa nousta entisestä kahdeksasta sentistä.Toive ei toteutunut. Isännöitsijän teettämässä remontissa viemäriputket vietiin entisen lattiarakenteen päälle. Taloyhtiön mukaan putkistoa ei voitu viedä lattiapinnan alle ilman kantavien rakenteiden rikkomista.Naisen puolesta puhuneiden asiantuntijoiden mukaan vaihtoehtoisiakin ratkaisuja olisi ollut, mutta käräjäoikeus kääntyi kiistassa taloyhtiön puolelle. Ratkaisun mukaan remontissa ei oltu tehty virhettä, eikä kynnyskorkeuden osalta ole olemassa virallisia ohjeita tai määräyksiä.Myöskään remontin suunnittelussa ja laadussa ei käräjäoikeus nähnyt puutteita. Käräjäoikeus myönsi tosin, että ”hankesuunnittelussa oli jouduttu etenemään ehkä tavanomaista kiireemmässä aikataulussa, koska putkivuotoja oli jo esiintynyt”.valitti päätöksestä hoviin, jossa asiaa katsottiin toisin. 16-senttinen kynnys on hovioikeuden mukaan esteettisesti haitallinen ja laskee asunnon arvoa. Ennen muuta korkea kynnys heikentää merkittävästi käyttöturvallisuutta.Hovioikeuden mukaan kynnyksen korkeutta olisi kuitenkin voitu laskea ratkaisevasti toisenlaisella ratkaisulla.Vaihtoehtoja oli kaksi: reikien poraaminen kantavaan lattiarakenteeseen viemäriputkia varten tai pesuhuoneen kalusteiden – WC-istuin, lavuaari, suihku – järjestyksen muuttaminen. Jälkimmäisessä tapauksessa WC-istuin olisi siirretty hormin viereen, jolloin 110-millinen viemäriputki olisi voitu viedä lattiapinnassa hormin seinän läpi.Hovioikeus katsookin, että kynnystä nostettiin tietoisesti miettimättä vaihtoehtoisia remontin toteutustapoja.– Taloyhtiön olisi tullut havaita epäkohta oma-aloitteisestikin ja sen olisi tullut selvittää eri vaihtoehdot, hovioikeus linjaa ratkaisussaan.– Hankesuunnittelun puutteellisuus ja se, että vaihtoehtoisia remontin toteuttamistapoja ei ole (naisen) huomautuksista huolimatta edes harkittu, osoittavat taloyhtiön huolimattomuutta.Hovioikeus velvoittaakin taloyhtiötä korjaamaan kynnys matalammaksi. Korjausremontin hintaan vaikuttaa toteuttamistapa, mutta arviot liikkuvat 11 000–18 000 euron välimaastossa.Muuta maksettavaa taloyhtiölle tuleekin enemmän. Naisen oikeudenkäyntikuluja yhtiön pitää maksaa noin 24 000 euron verran. Yhtiön omat kulut käräjiltä ja hovista nousevat yli 25 600 euron.Lisäksi taloyhtiön tulee maksaa naisen tilaama, noin 8500 euroa maksanut tavarantarkastus. Ilman tulevia remonttikuluja riita maksaa taloyhtiölle yhteensä noin 57 000 euroa.yritti vedota hovioikeudessa siihen, ettei kynnyskorkeutta olisi voinut laskea lattiakaivon vuoksi. Tämän väitteen hovioikeus jätti ratkaisussaan huomiotta.– Pitää uskaltaa ja olla sitkeä, 16-senttistä kynnystä vastaan taistellut nainen kertoo.Naisen tietojen mukaan muissa asunnoissa kynnys jäi matalammaksi. Kahdessa alakerran asunnossa kylpyhuoneen kynnyksellä on korkeutta 11 senttiä. Nyt hän toivoo saavansa itse 7–8-senttisen kynnyksen.– Yli viisi vuotta olen tapellut asian puolesta. En edes ymmärrä, millaiseen soppaan itseni panin, kertoo nainen, jolla ei ole koskaan ennen ollut asiaa käräjille, saati sitten hovioikeuden eteen.Teoriassa riitaa voidaan vielä puida korkeimmassa oikeudessa. Valitusluvan hakemiseen taloyhtiöllä aikaa tammikuun alkupuolelle saakka.