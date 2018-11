Taloussanomat

Savosolarin ja Suntin oikeuskäsittely siirtyy ensi vuoteen

Aurinkokeräimiä valmistavan Savosolarin ja ranskalaisen Suntin välisen oikeusjutun käsittely lykkääntyy ensi vuoden puolelle, Savosolar kertoo tiedotteessaan.Savosolarin mukaan Sunti on antanut kirjallisen vastineensa myöhässä, minkä vuoksi tuomioistuin on siirtänyt ensimmäisen suullisen käsittelyn ajankohtaa.Käsittelypäivää ei ole vielä määrätty, mutta se ole enää tämän vuoden puolella.Savosolar katsoo Suntin vahingonkorvausvaatimusten olevan perusteettomia.Maaliskuussa jättämässään haastehakemuksessa Sunti vaatii Savosolarilta yhteensä noin 2,0 miljoonan euron vahingonkorvauksia. Suntin mukaan Savosolar on rikkonut yhtiöiden välisen sopimuksen yksinoikeuslauseketta, joka liittyy aurinkokeräinkenttäprojektin tarjouskilpailuun Ranskassa.