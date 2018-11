Jan Hurrin näkökulma: Pettymyksistä kumpuava protestipolitiikka ei ole syy kansalaisten ongelmiin – se on oire

Taloussanomat

Näkökulma: Pettymyksistä kumpuava protestipolitiikka ei ole syy kansalaisten ongelmiin – se on oire





Tyytymättömyyden

Vyönkiristykset

Yhteiskunnallinen vastakkainasettelu on viime vuosina voimistunut kautta länsimaiden samaan aikaan kun populistiset liikkeet ja protestipuolueet ovat kasvattaneet kansansuosiotaan.Tämä näkyy uudenlaisena politiikan epävakautena ja arvaamattomuutena, kuten Yhdysvaltain presidenttivalinnassa, Britannian EU-erossa, Italian omapäisessä europolitiikassa, Saksan perinteisten valtapuolueiden heikkenemisenä ja Ruotsinkin sisäpolitiikan vaikeutumisena.Eri maiden poliittisissa tapahtumissa on toki paljon kansallisia piirteitä, mutta useiden eri maiden ilmapiirin muutoksissa on myös paljon yhteistä – esimerkiksi vakiintuneiden valtapuolueiden vaalitappiot ja erilaisten protesti- ja vaihtoehtoliikkeiden kannatuksen kasvu.Suuri osa viime vuosien vaaleissa kansansuosiotaan kasvattaneista erilaisista protestiliikkeistä, -puolueista ja -poliitikoista on saanut ylleen populistisen leiman.Osa protestiliikkeistä on saanut populismin leiman hyvästä syystä mutta osa myös siksi, että vakiintuneesta valta-asemastaan huolestuneet poliitikot ovat ”jalostaneet” populismista suurpiirteisen haukkumasanan keiden tahansa vastustajiensa ja kanssaan eri mieltä olevien halventamiseksi.Ehkä vielä suurempaa suurpiirteisyyttä on tulkinnassa, jonka mukaan juuri populismin nousu ja sitä edustavat populistit olisivat keskeisiä syypäitä yhteiskunnalliseen vastakkainasetteluun.Järjestys on ennemmin päinvastainen: populismi on vastakkainasettelun seuraus eikä syy.Toki populistinen politiikka ja erilaiset protestiliikkeet voivat helposti pahentaa ja synnyttää uusiakin yhteiskunnallisia ongelmia, se on selvä.Mutta eri tavoin asemaansa tyytymättömien kansalaisten pettymyksistä kumpuava protestipolitiikka on silti oire joistakin ennestään olemassa olleista ongelmista eikä näiden ongelmien varsinainen syy.taustalta löytyy useimmiten talousvaikeuksien kaltaisia varsin selväpiirteisiä ja kouriintuntuvia ja ennen kaikkea omakohtaisia syitä.Protestihenki näyttää voimistuneen poliittisiksi liikkeiksi laajahkon kansanosan taloudellisen aseman heikkenemistä, kuten työttömyydestä ja tulojen heikkenemisestä, elintason laskusta sekä oman talouden tulevaisuutta varjostavasta epävarmuudesta.Tulo- ja varallisuuserojen kasvu ja tunne eriarvoisuuden lisääntymisestä on monin paikoin voimistanut omaan asemaansa tyytymättömien pettymyksiä ja protestihenkeä.Taloudelliseen syrjäytymiseen ja epävarmuuteen voi olla paljonkin erilaisia syitä, jotka vaihtelevat maasta toiseen. Mutta muutama mahdollinen syy kansainväliseenkin tyytymättömyyteen ja epävarmuuteen löytyy.Globalisaation haittavaikutukset ovat yksi todennäköinen syy taloudellisen syrjäytymisen ja epävarmuuden yleistymiseen monissa länsimaissa.Haittoja on kasautunut erityisesti niiden kansalaisten taakaksi, joiden työpaikkoja on teollisuustuotannon mukana siirtynyt länsimaista Kiinan kaltaisiin halvan työvoiman maihin.Toinen erityisesti kymmenen viime vuoden aikana ja erityisesti EU-maissa korostunut tyytymättömyyden lähde ovat olleet julkisen talouden laajat vyönkiristykset kesken muutoinkin ankaran talouskriisin.ovat varsin yleisesti rasittaneet eniten pieni- ja keskituloisia kansalaisia. Heille julkisen talouden vyönkiristykset ovat merkinneet joko tulojen supistumista tai verorasituksen kasvamista ja joka tapauksessa käytettävissä olevien tulojen heikkenemistä ja elintason laskua.Keskuspankkien viime vuosina toteen panemat erittäin suurisuuntaiset rahapolitiikan elvytysohjelmat ovat epäsuorasti voimistaneet eriarvoisuuden ja ärtymyksenkin tunteita.Rahaelvytys on kasvattanut ennestäänkin vauraimman kansanosan hallussa olevan finanssi- ja kiinteistövarallisuuden arvoa ja pääomatuloja radikaalisti. Suurin osa kansasta ei kuitenkaan omista finanssi- tai kiinteistövarallisuutta, joten enemmistölle rahaelvytyksestä on koitunut entistä kalliimman asumisen ja yhä raskaamman velkaantumisen kaltaisia haittoja.Globalisaatiosta niin kuin viime vuosien talous- ja rahapolitiikastakin on toki koitunut myös monenlaisia hyötyjä eikä suinkaan pelkkiä haittoja. Siksi niitä on vaikea väittää pelkästään joko onnistuneiksi tai onnettomiksi.Selvää on kuitenkin, että globalisaatio ja viime vuosien talous- ja rahapolitiikan linjaukset ovat aivan muiden kuin populistien ansiota tai syytä.Siksi näiden suurten yhteiskunnan taustamuuttujien haitoista, kuten vastakkainasettelun voimistumisesta ja kansan jakautumisesta, on turha syyttää populismin nousua.Etenkään, kun populismin nousu on itsessäänkin yksi näistä haitoista.