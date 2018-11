Taloussanomat

Brent-öljyn barrelihinta vajosi alle 70 dollarin ensi kertaa puoleen vuoteen

Raakaöljyn hinta on tänään jatkanut laskuaan, ja Pohjanmeren Brent-laadun hinta on painunut alle 70 dollarin barrelilta ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun.New Yorkissa öljyfutuurit ovat laskussa jo kymmenettä päivää peräkkäin. Amerikkalaisen WTI-viitelaadun hinta on tippunut jo yli 20 prosenttia lokakuussa saavuttamastaan neljän vuoden huipustaan.Öljynviejämaiden järjestö Opec kumppaneineen kokoontuu sunnuntaina Abu Dhabiin keskustelemaan mahdollisista tuotantoleikkauksista ensi vuodelle.Marraskuun alussa astuivat voimaan Yhdysvaltain Iranin-vastaiset pakotteet, joista se on kuitenkin antanut kahdeksalle maalle luvan poiketa. Tämä on vauhdittanut öljyn hinnan laskua yhdessä Saudi-Arabian esittämien tuotantolupausten ja Yhdysvaltain yhä kasvavan liusketuotannon kanssa.Lontoossa raakaöljyn Brent-laadun tammikuun futuurit olivat noin kello 14 Suomen aikaa 69,56 dollarissa barrelilta, kun hinta myöhään eilen jäi 70,65 dollariin. New Yorkissa WTI-viitelaadun joulukuun futuurit olivat 59,62 dollarissa eilisen 60,67 dollarin jälkeen.