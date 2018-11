Pauliina, 29, lähti töihin rakennuksille Meksikon rajalle – erikoinen sadepäivän ilmiö yllätti pohjalaisen täysin

Taloussanomat

Pauliina, 29, lähti töihin rakennuksille Meksikon rajalle – erikoinen sadepäivän ilmiö yllätti pohjalaisen täy

Pääseehän sieltä sitten pois, jos homma ei maistu, ajattelin.





Olemme niin lähellä rajaa, että työmaalla pääkieli on usein espanja. Sitäkin oppii väkisin ihan huomaamatta.