Taloussanomat

EU varoittaa talouskasvun hidastumisesta, Fed jätti ohjauskoron ennalleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 2020 talouskasvun arvioidaan hidastuvan tästäkin 1,7 prosenttiin.– Sisäiset ja ulkoiset riskit ja epävarmuudet ovat kasvaneet, ja se verottaa taloudellisen toiminnan tahtia, sanoo komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.Yhdysvalloissa keskuspankki Federal Reserve ei nostanut ohjauskorkoaan torstaisessa kokouksessaan. Korko on tällä hetkellä 2,0–2,25 prosentin tasolla.Korkoa on nostettu tänä vuonna jo maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Fedin on odotettu nostavan korkoa vielä kerran tänä vuonna.Nostamalla korkoa pankki pyrkii pitämään Yhdysvaltain talouden kasvussa vakaalla tahdilla ruokkimatta inflaatiota.