Taksitarkastaja: Ryöstöhinnoittelun riski on kasvanut – ”Perillä on sitten tyrmistytty”

Ongelmia ympäri pääkaupunkiseutua

Kuskilla on lähtökohtaisesti oikeus veloittaa lyhyestäkin matkasta iso hinta, jos hän vain on liimannut hinnaston esille. Ja hinnastohan voi olla vaikka A4-kokoinen lappunen auton sivuikkunassa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Valitusten määrä lisääntynyt uudistuksen jälkeen