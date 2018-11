Taloussanomat

Näin Yhdysvaltojen vaalitulos voi vaikuttaa myös Suomeen – Nordean pääekonomisti avaa karua skenaariota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se tarkoittaa, että presidentti Trump keskittyy niihin aihepiireihin, joihin hänellä on valtaa.

Yllä näkyvältä videolta voit seurata ISTV:n suoraa lähetystä vaaleista.





Suomesta viedään paljon investointihyödykkeitä, ja niiden kysynnässä epävarmuus näkyy selkeästi varmaan jo nyt, ja se voi lisääntyä huomattavastikin.

Sijoittajat voivat nähdä pörssikursseissa lisääntynyttä epävarmuutta.