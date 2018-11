Taloussanomat

Näin Yhdysvaltojen vaalitulos voi vaikuttaa myös Suomeen – Nordean pääekonomisti avaa karua skenaariota

Se tarkoittaa, että presidentti Trump keskittyy niihin aihepiireihin, joihin hänellä on valtaa.





Suomesta viedään paljon investointihyödykkeitä, ja niiden kysynnässä epävarmuus näkyy selkeästi varmaan jo nyt, ja se voi lisääntyä huomattavastikin.

Sijoittajat voivat nähdä pörssikursseissa lisääntynyttä epävarmuutta.