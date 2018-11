Taloussanomat

Yhdysvaltojen Iran-pakotteet astuvat voimaan – raakaöljyn hinta saattaa nousta

5.11. 4:46

Yhdysvallat pyrkii pakotteillaan sulkemaan Iranin kansainvälisestä rahaliikenteestä.

Yhdysvaltojen entistä tiukemmat pakotteet Irania vastaan astuvat tänään voimaan. Talouspakotteet kohdistuvat muun muassa Iranin öljynvientiin, ja niiden odotetaan nostavan raakaöljyn hintaa.



Iran on öljyntuottajamaiden järjestön Opecin kolmanneksi suurin tuottajamaa.



Yhdysvallat ilmoitti toukokuussa vetäytyvänsä Iranin ydinsopimuksesta ja palauttavansa Iranin vastaiset pakotteet. Ensimmäinen osa pakotteista astui voimaan jo elokuussa.



Yhdysvallat pyrkii pakotteillaan sulkemaan Iranin kansainvälisestä rahaliikenteestä. Suomalaisyrityksiin pakotteiden on arvioitu heijastuvan juuri rahaliikenteen kautta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan maksuliikenne Euroopan ja Iranin välillä on jo käytännössä pysähtynyt.