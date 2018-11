Taloussanomat

Airbnb:n kautta saaduista tuloista vain osa ilmoitettiin verottajalle – saitko sinäkin muistutuskirjeen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Airbnb:n kautta saadut tulot kuuluisi kertoa veroilmoituksessa

Lyhytaikaisen vuokraustoiminnan arvo liikkuu kymmenissä miljoonissa euroissa