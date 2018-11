Taloussanomat

PAM ilmoitti uusista lakoista vartiointialalle – sovittelu jatkuu tiistaina

PAM ilmoitti uusista lakoista vartiointialalle – sovittelu jatkuu tiistaina

2.11. 16:12

Lakot alkavat maanantaina 12. marraskuuta ja kestävät kaksi päivää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM kertoo, että se järjestää uusia lakkoja vartiointialan työehtosopimusta koskevassa kiistassa. Lakot alkavat maanantaina 12. marraskuuta ja kestävät kaksi päivää.



Lakot koskevat Loomis Services Suomea, Loomis Suomea, Loomis Value Solutionsia, Avarn Cash Solutionsia, Avarn Manned Securitya, Avarn Patrol Securitya, Avarn Retail and Aviation Securitya ja Avarn Securitya.



PAM on jo aiemmin julistanut lakot Prevent 360 Turvallisuuspalvelut- sekä Securitas- ja Securitas Palvelut -yhtiöihin.



Valtakunnansovittelija kertoo, että työkiistan sovittelu jatkuu tiistaina.