Naisten palkanmaksu päättyy tilastollisesti tänään

Naisten palkka on tänä vuonna 83,9 prosenttia miesten palkoista. Se tarkoittaa sitä, että laskennallisesti naiset työskentelevät tästä perjantaista loppuvuoteen palkatta.Päivämäärä lasketaan Tilastokeskuksen ansiotasoindeksistä vertaamalla naisten ja miesten keskiansioita.Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 naisten keskiansio oli 3 075 euroa kuukaudessa ja miesten 3 675 euroa. Keskiansiot ovat nousseet molemmilla tasaisesti, mutta ero säilynyt.Sosiaali- ja terveysala on hyvin naisvaltainen.Ammattijärjestö Tehyn puheenjohtajanmukaan naisten palkkapäivän tilastoluku ei ota huomioon julkisen sektorin lomarahaleikkausta. Julkisen sektorin naiset ovat siten palkkakehityksessä vielä muita naisia jäljessä.Esimerkiksi pääkaupunkiseudun hoitohenkilöstöllä on jo vaikeuksia tulla toimeen palkallaan. Matalat palkat työntävät alalta pois pätevää henkilökuntaa, Tehy kertoi tiedotteessa.