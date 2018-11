Taloussanomat

Sopeutumiseläkettä nostavilla ex-poliitikoilla huipputienestit: Astrid Thorsilla yli 70 000 euron pääomatulot

Ansiotulot keskimäärin 4 437 euroa / kk

Matikainen-Kallström ansiotulojen ykkönen

Astrid Thorsilla suurimmat pääomatulot

Pisimpään sopeutumiseläkkeellä

Nimi Ansiotulo Pääomatulo Palautus Matikainen-Kallström Marjo 114 287 20 361 0 Hemmilä Pertti 99 224 2 372 0 Gestrin Christina 82 202 23 535 562 Lindén Suvi 70 127 15 032 0 Thors Astrid 68 991 72 998 0 Holmlund Anne 62 286 60 601 0 Väätäinen Tuula 59 801 70 0 Alho Arja 58 952 0 4 924 Seppälä Arto 57 878 0 0 Komi Katri 54 475 51 595 0 Huotari Anne 54 394 0 322 Karpela Tanja 54 026 0 438 Ojansuu-Kaunisto Kirsi Johanna 48 535 19 649 2 002 Koskinen Marjaana 46 988 0 139 Hänninen Tuomo 46 560 14 560 2 694 Lipponen Päivi 46 428 8 050 1 908 Nurmi Tuija 46 066 5 513 4 790 Seivästö Ismo 46 025 6 009 0 Paasio Heli 45 728 2 487 Parpola Marjukka (os. Karttunen) 42 279 16 122 0 Kaarilahti Marjut 39 860 0 1 156 Korhola Eija-Riitta 37 730 1 005 0 Pykäläinen Tuija 36 962 0 501 Kärkkäinen Kari 36 540 997 66 Kuusisto Merja 31 558 6 489 0 Forsius Merikukka 28 484 6 88 Bryggare Arto 24 807 0 624