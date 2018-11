Taloussanomat

Niklas Herlinin kuolinpesästä iso veropotti – asiantuntija: ”Kuolinpesien jakaminen voi olla vaikeaa”

Tulot ja verot 2017

Kuolinpesä Tulot yht. Verot yht. Herlin Niklas Kustaa Harald 5 042 957 1 713 626 Perisalo Asko Matti 2 932 043 1 010 224 Relander Harald Bertel 1 937 621 585 587 Pentti Heikki Oskari 1 734 844 591 531 Mellin Pertti Ilmari 1 550 728 524 698 Kiuru Jorma Antero 1 330 305 446 617 Kuula Tapio Teuvo 1 144 216 499 271 Mäkelä Kerttu Maria 1 107 824 373 441

Ansiotulot ja pääomatulot

Kuolinpesä Ansiotulo Pääomatulo Herlin Niklas Kustaa Harald 81 695 4 961 262 Perisalo Asko Matti 134 558 2 797 485 Relander Harald Bertel 0 1 937 621 Pentti Heikki Oskari 0 1 734 844 Mellin Pertti Ilmari 69 500 1 481 228 Kiuru Jorma Antero 16 552 1 313 753 Kuula Tapio Teuvo 736 985 407 231 Mäkelä Kerttu Maria 0 1 107 824