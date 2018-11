Taloussanomat

Yrittäjäkonkari Henri Juvalle koitti jälleen tilipäivä – isän kuolema ohjasi bisnesten pariin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haussa sopivia startupeja

https://www.is.fi/verotiedot/

https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2017/