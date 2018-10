Taloussanomat

Mujin ensimmäisestä myymälästä Suomessa tulee Euroopan suurin

Mujin ensimmäisestä myymälästä Suomessa tulee Euroopan suurin

31.10. 13:11

Japanilainen Muji aikoo tuoda Suomeen myös ruokaosaston.

Japaninlainen Muji-kauppaketju avaa ensimmäisen myymälänsä Suomeen vuoden päästä. Myymälä tulee Kampin kauppakeskukseen Helsinkiin, ja siitä tulee ketjun suurin myymälä Euroopassa, yhtiö kertoo tiedotteessaan.



Helsingin-myymälään tulee ensimmäisenä Euroopassa myös oma ruokaosasto, jossa aiotaan tarjota lähiruokaa suoraan tuottajilta.



Muji perustettiin Japanissa 1980-luvulla, ja nimi tulee ilmaisusta Mujirushi Ryohin, joka tarkoittaa merkittömiä laatutuotteita. Euroopan ensimmäinen myymälä avattiin Lontooseen 1991, ja nykyisin Euroopassa on 57 Muji-myymälää.



Muji on avannut Helsingissä nyt kolmatta kertaa pop up -kaupan, joka on avoinna tammikuuhun saakka.