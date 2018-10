Taloussanomat

EK:n barometri: Suhdanneodotukset vaimentuneet, yleisesti hyvä suhdannetilanne jatkuu

EK:n suhdannebarometrin mukaan yritysten suhdanneodotukset ovat vaimentuneet. Suomen taloudessa on surffattu viime ajat keskellä vahvaa nousukautta. Maailmantaloudessa on kuitenkin noussut tummia pilviä muun muassa kauppasotahuoliin liittyen.Tänään julkaistun EK:n suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritykset arvioivat vahvan suhdannevaiheen jatkuneen loppukesällä ja alkusyksyllä. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan erityisesti teollisuudessa selvästi normaalia suotuisammaksi. Myös rakentamisessa ja palveluissa tilanne jatkui hyvänä.Rekrytointiongelmat ovat barometrin mukaan vaikeutuneet. Koko elinkeinoelämän vastaajista 31 prosentilla ammattityövoiman saatavuus oli lokakuussa kasvun este ja yli puolet rakennusyrityksistä ilmoitti työvoimapulaa.Odotukset lähitulevaisuuden kehityksestä ovat vaimentuneet erityisesti rakentamisessa. Teollisuudessa ja palvelualoilla suhdanteet pysyisivät kuitenkin nykyisellään, kun taas rakentamisessa tilanteen odotetaan heikkenevän melko yleisesti.Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa arvioita suhdannekehityksestä tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa. Tiedusteluun vastasi 1 213 yritystä, joilla on Suomessa yhteensä yli 250 000 työntekijää.