Merja Scharlin tarttui suurten yritysten hylkäämään ideaan – autotallin mehutehtaasta paisui miljoonaluokan bisnes

Taloussanomat

Merja Scharlin tarttui suurten yritysten hylkäämään ideaan – autotallin mehutehtaasta paisui miljoonaluokan bi

Avaintekijä lienee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opiskellessaan





Lamavuosien aikana

Tämä kasvipohjaisten tuotteiden kenttä on niin kiinnostava. Aina sitä vaan tutkii uusia asioita, mitä maailmalta tulee, että ei kannata sellaista ikää ajatella.

Kun Bioferme

Merja

Ikää Scharlinilla