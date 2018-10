Taloussanomat

Hissiyhtiö Kone aloittaa yt-neuvottelut

Yt-neuvottelut Yt-neuvottelujen piirissä on 520 henkilöä.

Hissiyhtiö Kone aloittaa yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 90 työpaikan vähentämiseen. Yt-neuvottelujen piirissä on 520 henkilöä, joista suurin osa työskentelee Hyvinkäällä yhtiön tuotekehitysyksikössä.



Koneella on Suomessa kaikkiaan 2 300 henkilöä palkkalistoillaan.



Tuotekehitys Suomessa jatkuu ja Suomen yksikkö jää yhtiön suurimmaksi. Tuotekehitystä on kaikkiaan kahdeksassa maassa, muun muassa Kiinassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa, kerrotaan Koneen viestinnästä.