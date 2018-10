Taloussanomat

Suomi voi ottaa rahallisesti takkiin, kun kellojen siirtely lopetetaan – asian­tuntijalta vakava varoitus

Uusia ongelmia muhimassa?

"Maakohtaiset muutokset myrkkyä"





Kellojen siirtelyn piti aikoinaan säästää

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti, että Suomessa pysyvään talvi- eli normaaliaikaan siirtyminen sai hiukan suuremman kannatuksen kuin pysyvään kesäaikaan siirtyminen. Kesä- ja talviajasta kysyttiin kansalaisilta niin kyselytutkimuksessa kuin avoimessa verkkokyselyssä.Moni luuli, että pian tästä asiasta päästään. Asiassa muhii kuitenkin yksi iso ja vaiettu ongelma, joka voi koskea Suomelle tärkeää kaupankäyntiä ja vientiteollisuutta.– Kellojen siirtelyä tärkeämpää lienee se, että olemme mahdollisimman lähellä meille tärkeimpien kauppakumppanien aikaa EU:ssa, Teknologiateollisuus ry:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Nora Elers https://www.is.fi/haku/?query=nora+elers kertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, ettei Teknologiateollisuus ry:llä ei ole tästä vielä tarkempia laskelmia.Elinkeinoelämän keskusliitto EK on samoilla linjoilla.– EK:lla ei ole suuria intressejä siitä, valitaanko kesä- vai talviaika. Yhden tunnin eroon on totuttu. On kuitenkin syytä keskustella tarkasti eri maiden kanssa, asiantuntija Mikko Räsänen https://www.is.fi/haku/?query=mikko+rasanen EK:sta kertoo.Hän pitää kaavailtua aikataulua, jonka mukaan asia olisi päätetty jo keväällä, hieman optimistisena.– Esimerkiksi kansainvälisen liikenteen aikataulut vaativat huolellista yhteensovittamista. Täytyy olla tarkkana, että meille läheiset maat tekevät päätöksiä yhdessä, hän sanoo.Myös tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen https://www.is.fi/haku/?query=petteri+jarvinen nostaa esiin seikan, josta voisi tulla uusia kustannuksia.– Kesä- ja talviajasta keskustelu on yllättävän vilkasta. Monissa paikoissa tämä asia on todennäköisesti automatisoitu. Teollisuudelle ja yrityksille kustannuksia voisi syntyä siitä, jos maat jäisivätkin eri aikaan kesä- ja talviajasta luopumisen jälkeen, Petteri Järvinen arvioi.– Kustannusten ja sähläysten vuoksi on kuitenkin parasta, että aikavalinnat ovat mahdollisimmat yhdenmukaiset muiden maiden kanssa. Maakohtaiset ajat ja muutokset ovat myrkkyä, hän kertoo.Jos siis Suomi valitsee toisin kuin läheiset kauppakumppanit, kuten Saksa ja Ruotsi, tästä voi olla haittaa Suomelle.Suomen ja Saksan aikaero on yksi tunti. Esimerkiksi maanantaina 20.10., kun kello on Suomessa 11.30, se on Saksassa vasta 10.30. Tunnin aikaero on kaupankäynnille pieni, mutta liikahdus väärään suuntaan voisi haitata kaupankäyntiä ja lisätä kustannuksia.Tähän asiaan otti kantaa myös Sitran viestintäjohtaja Veera Heinonen https://www.is.fi/haku/?query=veera+heinonen Twitterissä.Hän korosti, että aikavyöhyke oleellisempi kysymys, kuin kesä vai talviaika.F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen https://www.is.fi/haku/?query=mikko+hypposen mukaan kellojen siirtelyn lopettaminen olisi myös ohjelmistoalan etu.– Kellojen siirtelyllä edestakaisin ei ole suoranaisia tietoturvavaikutuksia, mutta muuten tästä touhusta eroon pääseminen tulee kyllä vähentämään ohjelmointivirheitä, Hyppönen sanoo.– Kellojen siirtelyn ohjelmointi ei olisi niin vaikea ongelma, ellei vaihtoa tehtäisi ihan eri aikoihin eri puolilla maailmaa. Uusia ja vanhoja järjestelmiä joudutaan nyt säätämään joka vuosi, koska maat muuttelevat vaihtopäivämääriä miten sattuu, hän kertoo.– Kellojen siirtelyn yhtenä perusteena oli tuolloin 1980-luvulla energian säästö. Yhtenä tavoitteena oli säästää valaistukseen kuluvasta energiasta. Nyt tämä energian säästämisen peruste ei ole enää kestävä, Helsingin yliopiston almanakkatoimiston erikoissuunnittelija Asko Palviainen https://www.is.fi/haku/?query=asko+palviainen kertoo.

Voisiko ajatella, että kellojen siirtely voitaisiin lopettaa siksi, että se aiheuttaa kustannuksia esimerkiksi teollisuudelle, kuin joitain koneita pitää säätää kahdesti vuodessa tämän takia?

– Sen verran voisi ainakin sanoa, että kotitalouksissa kaikki koneet eivät välttämättä tunnista itsestään siirtymistä, joten tästä voi aiheutua vaivaa. Säästöä syntyisi yrityksissä ja kodeissa nyt siitä, jos kellojen siirtelystä luovuttaisiin kokonaan. Silloin voitaisiin lopettaa laitteiden säätäminen, hän sanoo.