”Hyväkuntoisen” omakotitalon salattu totuus paljastui – myyjä yritti kätkeä ongelmat kivikasan alle

Vesi seisoi kellarissa

Hovioikeudessa paljastui toinenkin kaivo

Talon uusi omistaja ei ehtinyt kunnolla muuttaa edes asumaan, kun vesiongelma paljastui. Myöhemmin rakenteista löytyi vielä kosteus- ja mikrobivaurioita ja asukkaiden oli muutettava muualle.Käräjäoikeus käsitteli riidan, mutta ratkaisu ei tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta ja erimielisyyksiä puitiin vielä Turun hovioikeudessa. Se määräsi myyjän palauttamaan 50 000 euroa hinnanalennuksena. Summa koostuu vesihuollon rakentamisesta ja talon vaurioiden kustannuksista.Myyjän on maksettava lisäksi noin 30 000 euron asumiskulut, kun omistajat joutuivat muuttamaan muualle ja 70 000 euron oikeuskulut, josta summasta 32 000 euroa on myyjän ja 38 000 euroa ostajan kuluja.Kaupat talosta tehtiin runsaat viisi vuotta sitten. Vanha osa oli rakennettu jo sata vuotta sitten ja uusi on 40 vuoden takaa. Kauppahinta oli 290 000 euroa.Ostaja vaati ensisijaisesti kaupan purkamista ja toissijaisesti noin 84 000 euron hinnanalennusta. Hän ei olisi taloa ostanut, jos olisi tiennyt sen todellisen kunnon.Porakaivo kuivui lopullisesti parin vuoden jälkeen kaupasta. Myyjä ei ollut kertonut sanallakaan vesiongelmasta.Ostaja ilmoitti vesipulasta myyjälle heti. Myyjä lupasi hoitaa kustannuksellaan vesiasian, kävi kiinteistöllä, mutta perui lupauksensa myöhemmin.Uusi omistaja löysi kohta talosta muitakin ongelmia. Olohuoneen seinässä ja muuallakin oli kosteus- ja lahovaurioita.Kellarin kosteusongelmista ostaja oli tullut tietoiseksi ennen kauppaa tehdyn tarkastuksen perusteella, mutta ne paljastuivat oletettua vakavimmiksi. Salaojat eivät vetäneet ja kellarissa seisoi vesi.Virheiden korjaaminen olisi ostajan selvitysten mukaan maksanut 54 000 euroa ja vesihuoltoremontti 30 000 euroa.Myyjä kiisti vaatimukset ja vaati ostajan nostamaa kannetta käräjäoikeudessa kumottavaksi. Myyjän mielestä kaivo kuivui, koska uusi omistaja laiminlöi huollot ja hän oli lisäksi reklamoinut vesiongelmista liian myöhään.Myyjän mukaan kellarin lattialle noussut vesi johtui siitä, ettei omistaja huoltanut salaojia ja oli lisäksi laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa kauppaa tehdessään.Käräjäoikeus totesikin, ettei ostaja ollut reklamoinut kaivon ongelmista ajoissa. Todistajina kuultuihin asiantuntijoihin vedoten oikeus arvioi, että veden tuloa voisi parantaa muun muassa paineistamalla ja muillakin keinoilla kuin uuden kunnallistekniikan rakentamisella, joten oikeus hylkäsi kanteen porakaivon osalta.Myyntiesitteen mukaan talo oli hyväkuntoinen ja kuitenkin useammasta huoneesta löytyi kosteus- ja lahovaurioita. Käräjäoikeuden mielestä rakennus poikkesi merkittävästi siitä, mitä ostaja odotti saavansa ja kyse oli salaisesta virheestä. Kellarin lattialle noussutta vettä oikeus piti laatuvirheenä.Käräjäoikeus määräsi myyjän palauttamaan ostajalle hinnanalennuksena 30 000 euroa, maksamaan osan oikeuskuluista ja noin 18 000 euroa asumiskuluja.Riita jatkui edelleen Turun hovioikeudessa. Myyjä vaati maksettavaksi määrättyjen korvausten alentamista, ja ostaja vaati lisää korvauksia.Hovioikeudessa selvisi, että tontille oli porattu myös toinen porakaivo, joka oli sitten peitetty kivillä. Uudelle omistajalle asia paljastui vasta jälkeenpäin.Toisen kaivon löytyminen viittaa hovioikeuden mukaan siihen, että myyjä tiesi vesiongelman, mutta ei ollut kertonut siitä ostajalle. Hovioikeuden mukaan kyse oli laatuvirheestä.Ostajan reklamaatio porakaivon ongelmista oli hovioikeuden mukaan tehty ajoissa, koska myyjä oli käynyt todistettavasti neuvotteluja ostajan kanssa asiasta.Muilta osin hovioikeuden hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun, mutta nosti vielä myyjän vastuita oikeus- ja asumiskuluista. 50 000 euron hinnanalennuksesta 20 000 euroa on porakaivon osuus.Ostajalle jäi 290 000 euron talokaupasta käteen riidan jälkeen 140 000 euroa. Hovioikeus ratkaisi riidan viime viikolla.