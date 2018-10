Taloussanomat

Rakennus­alan ja palvelu­yritysten luottamus heikkeni selvästi

Rakennusalan ja palveluyritysten luottamus heikkeni lokakuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) luottamusindikaattori.

Rakennusalan indikaattorin uusi saldoluku on neljä, kun syyskuussa se oli vielä kahdeksan. Luottamus on kuitenkin edelleen selvästi tavanomaista vahvempaa, EK sanoo. Palveluissa luottamus painui 20:sta 15:een, mikä on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.



Teollisuudessa luottamus pysyi lokakuussa lähes ennallaan ja on edelleen tavallista vahvempaa. Liki ennallaan pysyi myös vähittäiskaupan luottamus, joka on aavistuksen pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, EK kertoo.