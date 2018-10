Suursijoittaja Bill Browder väittää: Nokia sai Suomen Nordeaan lähes sata miljoonaa dollaria kyseenalaisilta tileiltä

Taloussanomat

Suursijoittaja Bill Browder väittää: Nokia sai Suomen Nordeaan lähes sata miljoonaa dollaria kyseenalaisilta t

"Rahat Nokialle liettualaisilta tileiltä"





Dokumentaatiota miljoonia sivuja

Tutkintapyynnössä nimetty kymmeniä suomalaisfirmoja