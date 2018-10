Taloussanomat

Rakennusalalla ensimerkit hyytymisestä – ”Lupien perusteella taso on edelleen hyvä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennusliiton Pakarinen: ”Korkeista lukemista tullaan jossain vaiheessa alaspäin”

”Rakennuslupien perusteella lasku on alkanut”

”Yllätys on se, että rakennusyhtiöt eivät tee parempaa tulosta”