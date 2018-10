Taloussanomat

STTK: Työtaistelutoimet voidaan keskeyttää

STTK: Työtaistelutoimet voidaan keskeyttää



Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus katsoo, että hallituksen irtisanomisesitys antaa edellytykset keskeyttää, ei lopettaa, meneillään olevia järjestöllisiä toimia.

STTK edellyttää, että työsopimuslain muuttamiseen liittyvät perustelut on valmisteltava kolmikantaisesti.



Päätökset työtaistelutoimista tehdään jokaisessa jäsenliitossa erikseen.



STTK:n hallitus totesi, että lopullinen arvio on mahdollista tehdä vasta kun muutosehdotuksen perustelut ovat tiedossa.



Hallituksen esitys on STTK:n mielestä osoitus kompromissihalusta ja kyvystä hakea ratkaisua.