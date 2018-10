Taloussanomat

Miljardööri Ilkka Herlin taistelee ilmastonmuutosta vastaan: ”Tilanne on hälyttävä”

Ilmastonmuutos etenee hemmetinmoista vauhtia, siis paljon uskottua nopeammin.

Päästövähennykset eivät riitä, hiiltä on sidottava maaperään





Aurinko- ja tuulienergiaa varastoon





Euroopassa pitää varautua pakolaisvirtaan





Suomessa elää vanhentuva kansa, ja siksi täällä tarvitaan uusia työikäisiä ihmisiä paikkaamaan syntyvää vajetta.