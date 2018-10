Taloussanomat

Vertasimme Suomea muihin maihin: tällainen työn­tekijän turva irtisanomiselta on oikeasti

OECD

Katso jutun alusta video JHL:n lakosta, jolla vastustetaan hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia





11 Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säädökset

Ruotsissa