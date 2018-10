Taloussanomat

Nyt lakosta ilmoittivat veturimiehet – syynä jälleen irtisanomislaki 24.10. 15:42

Veturimiesten liitto pysäyttää tavaraliikenteen vuorokaudeksi viikolla 45, ellei hallitus luovu hankkeesta irtisanomissuojan heikentämiseksi.

Veturimiesten liitto aikoo pysäyttää tavaraliikenteen vuorokaudeksi viikolla, joka alkaa 5. marraskuuta, ellei hallitus luovu hankkeesta heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.



Liitto ei vielä kerro, minä päivänä tavaraliikenne pysäytetään. Henkilöliikenne on ainakin tässä vaiheessa rajattu ulkopuolelle.



Liitto sanoo tiedotteessa pahoittelevansa lakosta aiheutuvaa haittaa. Työtaistelu on liiton mukaan kuitenkin työntekijöiden ainoa tapa saada äänensä kuuluviin, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus on koko hallituskautensa ajan kuunnellut pelkästään yrityksiä.