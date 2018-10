Taloussanomat

Japanilaisketju Muji tulee Suomeen ensi syksynä

24.10. 14:50

Sisustusketju Muji tulee Suomeen kunnolla vuoden kuluttua avaamalla pysyvän myymälän Helsinkiin. Tähän mennessä sillä on ollut lyhytaikaisia pop up -myymälöitä Suomessa.

Japanilainen sisustusketju Muji perustaa tytäryhtiön ja pysyvän liikkeen Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessaan.



Muji on aiemmin pitänyt Suomessa lyhytaikaisia pop up -myymälöitä, joista seuraava avataan ensi maanantaina.



Tytäryhtiö Muji Finland on tarkoitus perustaa ensi helmikuussa, ja ensimmäinen kauppa on tarkoitus avata Helsinkiin ensi vuoden marraskuussa.