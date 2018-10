Taloussanomat

Suomen Pankki: Merkkejä suhdanteen tasaantumisesta varsinkin rakennusalalla

Suomen Pankki (SP) on julkistanut analyysin Suomen talouden kehityksestä Euro & talous -katsauksessaan.Horisontissa on kuitenkin jo joitakin myrskypilviä.Arvion mukaan Suomen talous on edelleen korkeasuhdanteessa ja kasvaa laaja-alaisesti. Tänä vuonna ylletään hieman alle kolmen prosentin vuosikasvuun, mikä on linjassa Suomen Pankin kesäkuisen ennusteen kanssa.– Myös työllisyys jatkaa yhä parantumistaan, vaikka onkin odotettavissa, että työllisyyskehitys hieman hidastuu. Samalla kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen nopea kasvu tukee yksityistä kulutusta ja vähentää velkaantumispaineita, SP toteaa lokakuun talouskatsauksessaan.Kotimaassa sekä yritysten että kotitalouksien luottamus on pysynyt korkealla tasolla. Merkkejä suhdanteen tasaantumisesta näkyy kuitenkin etenkin rakennusalalla.Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja kauppapoliittinen epävarmuus painavat viennin näkymiä, mikä heijastuu teollisuuden suhdannenäkymiin.– Teollisuustuotannon kasvuvauhti onkin kesän aikana hidastunut, vaikka tuotannon kasvu edelleen jatkuukin. Kuluttajien ja yritysten odotukset ovat epävarmuuden kasvaessa taittuneet, SP jatkaa.Kansantalouden kasvuvauhdissa hidastumista ei kuitenkaan ole vielä näkynyt. Kuluttajahintainflaatio on pysynyt hitaana, mikä on tukenut kotitalouksien ostovoimaa. Suurin osa inflaatiosta selittyy energiahintojen nousulla.