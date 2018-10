Taloussanomat

Valtion nettolainanotto jää runsaaseen miljardiin – tulot ovat vankistuneet

Vankan nousukauden keskellä valtion velkaantuminen jatkuu, mutta aiempaa hitaampana. Valtion lisävelkaantuminen on jäämässä tänä vuonna pienemmäksi kuin aiemmin on ennakoitu.Tulopuolen tuntuvan vankistumisen myötä tämän vuoden toinen lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 485 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi tänä vuonna arvioidaan noin 1,2 miljardia euroa.Tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa nettolainanotoksi arvioitiin 3,1 miljardia euroa. Ensimmäisessä lisätalousarviossa valtion nettolainanottotarve pieneni 1,3 miljardilla eurolla, mikä johtui erityisesti Suomen Vientiluoton kertaluonteisista ennenaikaisista lainojen takaisinmaksuista.Hallitus päätti tänään vuoden toisesta lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina. Osana esitystä lisätään muun muassa osaajapulan helpottamiseksi lyhytkestoista ja nopeavaikutteista koulutusta. Tarkoitukseen esitetään yhteensä 40 miljoonaa euroa.Lisätalousarvioesityksessä esitetään myös 10 miljoonaa euroa käytettäväksi Merenkurkun laivaliikenteen palvelujen ostoihin sekä laivaliikenteen kehittämiseen ja ylläpitoon. Perusväylänpitoon ehdotetaan yhteensä 30 miljoonan euron lisäystä. Summa on tarkoitus käyttää tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen, teiden talvikunnossapidon parantamiseen, korjausvelan vähentämiseen ja valtatie 12:n riista-aitojen rakentamiseen.