Lähes 8 500 vartijaa menossa lakkoon – turvallisuusalan johtaja varoittaa: ”Vaikutukset voivat näkyä melkein missä vaan”

Taloussanomat

Lähes 8 500 vartijaa menossa lakkoon – turvallisuusalan johtaja varoittaa: ”Vaikutukset voivat näkyä melkein m

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005872643.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhusten turvapuhelinajot ”ykkösprioriteetti”

Turvatarkastuksiin viivästyksiä

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005869290.html

Lakoista ”paljon huolia”