Prinssi Harryn sormessa nähtiin suomalainen älysormus: ”Kyllä sillä positiivinen vaikutus on myyntiimme ollut”

Kun Britannian prinssi Harry https://www.is.fi/haku/?query=harry liikkuu edustustehtävissä, häntä seurataan tarkasti. Se voi johtaa yllättäviin seurauksiin myös taloudessa. Näin kävi suomalaiselle yritykselle, jonka sormus kädessä Harry on nähty.– Britannian prinssi Harryn sormessa Australian-kiertueella nähty sormus on kerännyt kovasti huomiota. Asiaan on kiinnitetty mediassa laajasti huomiota ja tämä näkyy kiinnostuksessa yritystämme ja tuotettamme kohtaan, Oura Healthin talousjohtaja Mikko Kärkkäinen https://www.is.fi/haku/?query=mikko+karkkainen kertoo.

Osaatko kertoa, arviota siihen paljonko myynti kasvoi tämän takia?





– Kyllä sillä positiivinen vaikutus on myyntiimme ollut, hän kertoo.Oura Health ei tuudittaudu siihen, että huomio koskisi vain heitä. Mikko Kärkkäinen arvioi, että ihmisiä kiinnostavat nykyään muutenkin unen ja palautumisen optimointi sekä oman kunnon ja hyvinvoinnin seuraaminen.– Meillä on toki kilpailijoita, mutta enemminkin näen markkinoilla olevien tuotteiden tarjoavan terveydestään huolehtiville ihmisille vaihtoehtoja ja täydentäviä palveluja. Meidän tuotteemme muihin verrattuna poikkeaa ehkä sillä tavoin muista, että sen avulla voi seurata tarkasti palautumista harjoittelin jälkeen sekä unen merkitystä jokapäiväiseen hyvinvointiin, Kärkkäinen sanoo.

Minkä hintaisia sormukset ovat?

Iso aalto alkoi muutamia vuosia sitten